Hamas'ın çağrısı üzerine başta Türkiye'nin 81 ilinde olmak üzere dünya da ABD'nin skandal kararına karşı suskun durmadı.

İşte düyanın çeşitli yerlerinden gelen Kudüs protestoları:

AFGANİSTAN'DA ABD'NİN KUDÜS'Ü "İSRAİL'İN BAŞKENTİ" OLARAK TANIMASI PROTESTO EDİLDİ

Afganistan'da ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması protesto edildi

Afganistan'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı protesto edildi.

Ülkenin kuzeyinde Mezar-ı Şerif'te Ravzai Şerif Camisi'nde düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı gösteride ''Kahrolsun İsrail'', ''Kahrolsun ABD'', ''Yaşasın İslam'' ve ''Yaşasın Erdoğan'' sloganları atıldı.

Gösteride konuşan Afganistan Sünni Din Alimleri Şurası Başkanı Muhammad Şah Adili, Trump'ın kararını sorumsuzca davranış olarak nitelendirdi.

ABD'nin Müslümanların duygularıyla oynamaya çalıştığı değerlendirmesinde bulunan Adili, Filistin halkının direnişine destek verdiklerini ve Müslüman ülkelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlik çağrısına kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Adili, ABD ve İsrail'e karşı toplu ayaklanmalar başlatılması gerektiğini de belirtti.

- ''Şimdi Birlik Zamanı''

Afganistan Şii Din Alimleri Şurası Başkanı Muhammad Kazım Caferi de ABD'nin bu kararı karşısında susulmaması gerektiğini ifade etti.

Kudüs'ün tüm inançlar için önemine dikkati çeken Caferi, 'Bu zulüm karşısında susarsak gelecekte kaybedeceğimiz daha çok şey olabilir.'' dedi.

Gösteri, sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlendi.

BANGLADEŞ’TE TRUMP KARŞITI PROTESTO

Bangladeş’in başkenti Dakka’da düzenlenen gösterilerde ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararı protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya yönelik kararı Bangladeş'in başkenti Dakka’da düzenlenen gösterilerde protesto edildi. Yüzlerce Bangladeşlinin katıldığı gösterilerde, Trump aleyhine sloganlar atılarak, ABD Başkanının posterleri yakıldı. Trump’ın geçtiğimiz günlerde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ABD elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e götüreceğini açıklamasından sonra bütün dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

ABD'NİN KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK TANIMASINA MALEZYA'DA PROTESTO

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki Müslümanlar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Kuala Lumpur'da yaşayan Müslümanlar, Tabung Haji Camisi’nde kılınan cuma namazında Filistin için dua etti.

Namazdan sonra sloganlar atarak ABD Konsolosluğuna yürüyen yaklaşık 2 bin kişi, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

Ellerinde “Kudüs’e dokunma”, “Trump haddini bil” ve “Özgür Filistin” yazan dövizler taşıyan göstericiler, ABD aleyhine sloganlar atarak tekbir getirdi.

Polis, ABD Konsolosluğu önünde geniş güvenlik önlemleri aldı, yolları trafiğe kapattı.

Güvenlik engelini aşmaya çalışan bazı göstericiler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Göstericiler, Trump'ın resimleri ile ABD ve İsrail bayraklarını ateşe verdi.

Göstericilerden Ömer Kazım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Trump’ın Kudüs hakkında yaptığı açıklama tamamen aptallık ve haddini aşmak. Kudüs, Müslümanlarındır. İsrail’in başkenti olması söz konusu bile olamaz. Unutmasınlar ki Müslümanlar bu dava için canla başla mücadele edecektir.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra göstericiler, Filistin için bağış topladı.

Mısırlı gazetecilerden Kudüs protestosu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı, Mısır’ın başkenti Kahire’de gazeteciler tarafından protesto edildi.

Kahire’de Gazeteciler sendikası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İrail’in başkenti olarak ilan etmesini ve Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını protesto etti. Mısırlı gazeteciler ve vatandaşların katıldığı gösteride, protestocular Filistin bayrakları taşıdı ve Filistin’e destek sloganları attı. Yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, bir sendika üyesinin açıklamasına göre 5 gazeteci gözaltına alındı.

Tunus’ta binlerce kişi Kudüs için ayakta

Tunus’ta binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti tanıma kararını protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi ve Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Tunus’un çeşitli bölgelerinde binlerce kişi kararı protesto etti. İşçi sendikaları ve siyasi gruplar, başkent Tunus’ta ve diğer Kuzey Afrika ülkelerine Cuma namazından sonra protesto çağrısında bulundu.

Filistin bayrakları ve pankartları taşıyan Tunuslu protestocular, gösteride ABD ve İsrail bayraklarını yaktı.

Öte yandan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a ABD kararını kınayan ve bu kararın Filistinlerin haklarını ihlal ettiğini belirten bir mektup gönderdi.

TRUMP'A ABD'DE DE TEPKİ!

ABD’nin Los Angeles şehrinde, İsrail ve Filistinlilerin bir arada olduğu grup ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü başkent olarak tanımasını protesto etti.

6 Aralık günü Donald Trump’ın Kudüs ile ilgili aldığı karara tepkiler devam ediyor. Akşam saatlerinde Los Angeles Belediye Binası önünde toplanan İsrail ve Filistinlilerin bir arada olduğu grup Trump’ın almış olduğu kararı protesto etmek için Los Angeles’ın merkezinde bulunan ve federal hükümet ofislerinin bulunduğu Federal Bina'ya sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüşten önce konuşan Filistinli ve Arap-Amerikan Sivil Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Nizar Milbas, "Bugün Yahudi kız ve erkek kardeşlerimizle bölge barışı için toplandık" dedi.

Ardından organizasyonu düzenleyen IF NOT NOW (Şimdi Değilse) grubunun Kudüs doğumlu İsrailli Basın Sözcüsü Michal David ise Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının sadece sorumsuz bir politik karar olmadığını, aynı zamanda bu kararın Filistinliler için kabus haline gelen işgali meşrulaştırdığını söyledi.

Yürüyüşten önce topluluğa konuşan Haham Nate Degroot ise Trump’ın aşırı sağcıların ajandasını ve bağışlarını diplomasi ve barışa tercih ettiğini, ABD Elçiliğinin Kudüs’e taşınma kararının dikkatsizce alınarak, ahlaksız bir karar olduğunu anlattı. Doğu Kudüs’ün 1967’den bu yana kanunsuzca askeri işgal altında olduğunu belirtti.

Ardından İbranice ve İngilizce “İnsanlar hangi taraftasınız” diye şarkıya başlayan grup, Federal Bina'ya doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında İngilizce olarak “Biz işgali bitiren nesil olacağız” ve “İşgal mutlaka bitmeli” sloganları atan grup Federal Bina'nın önüne geldikten sonra adalet isteklerini ve Trump’a karşı duruşlarını belirten konuşmalar yaptı. Dağılmadan önce protestocular Kudüs kararına karşı pankartları binanın önüne üzerinde “tehlike” ve “dikkat” yazan bantlarla yerleştirdi.

Trump Chicago’da protesto edildi

Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması kararı, ABD’nin Chicago şehrinde de protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması kararı ABD’nin Chicago şehrinde binlerce kişi tarafından protesto edildi. Göstericiler ellerinde “Filistin’in başkenti Kudüs” ve “Trump ve Pence rejimi gitmeli” yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, “Filistin’e özgürlük” sloganları atarak konuşma gerçekleştirdi.

''Kudüs kararının ardından ABD yönetimine şeffaf bir ara bulucu olarak bakılmayacak''

İsrail Dışişleri Bakanlığında bir süre genel müdürlük görevini yürüten eski üst düzey diplomat Uri Savir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının Washington'un gücüne rağmen İsrail'in Kudüs konusundaki konumunu zayıflattığını söyledi.

Savir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin ardından başka ülkelerin de büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma ihtimalini "imkansız" olarak değerlendirdi.

Kudüs'te hiçbir şeyin değişmediğini belirten Savir, "Kararın etkileyici bir gücü olmayacak. Aksine biz, barış sürecinde ara bulucu sıfatıyla Washington'u kaybettik. Çünkü bu kararının ardından ABD yönetimine şeffaf bir ara bulucu olarak bakılmayacak." dedi.

Trump'ın Kudüs kararının, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğinde iki devletli çözüm lehine uluslararası bir ittifak oluşturduğunu ifade eden Savir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kudüs dahil nihai çözüm gerektiren meselelerde bir anlaşmaya varabilmek için hala müzakerelere ihtiyacımız var. Ancak yaşanılan son gelişmeler nedeniyle Trump'ı yeni fikirler sunmaya ikna etmek

ya da Avrupa Birliği'nden yeni tarafların devreye girmesi yoluyla yeni çözümler aramak zorundayız."

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.