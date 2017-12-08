Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin ardından başka ülkelerin de büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma ihtimalini "imkansız" olarak değerlendirdi.

Kudüs'te hiçbir şeyin değişmediğini belirten Savir, "Kararın etkileyici bir gücü olmayacak. Aksine biz, barış sürecinde ara bulucu sıfatıyla Washington'u kaybettik. Çünkü bu kararının ardından ABD yönetimine şeffaf bir ara bulucu olarak bakılmayacak." dedi.

Trump'ın Kudüs kararının, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğinde iki devletli çözüm lehine uluslararası bir ittifak oluşturduğunu ifade eden Savir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kudüs dâhil nihai çözüm gerektiren meselelerde bir anlaşmaya varabilmek için hala müzakerelere ihtiyacımız var. Ancak yaşanılan son gelişmeler nedeniyle Trump'ı yeni fikirler sunmaya ikna etmek

ya da Avrupa Birliği'nden yeni tarafların devreye girmesi yoluyla yeni çözümler aramak zorundayız."

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.