Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin skandal Kudüs kararın ardından bölgeden sıcak videolar gelmeye devam ediyor. Amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde; İsrail polisi, slogan atan Filistinli gençlere saldırdı.

İsrail polisiyle Filistinli gençlerin arasında çıkan çatışmanın ardından İsrail polisi tarafından gaz bombaları kullanıldı. Bunun üzerine kalabalık olan çarşıdaki Filistinli gençlerin gaz bombasından kaçıştığı görüntüler anbean kaydedildi. Öte yandan bölgede bulunanlar, yaşanan arbedede İsrail polisinin 70 yaşında olduğu düşünülen bir kadını da tekmelediğini aktardı.

Öte yandan Kudüs'te Cuma namazı çıkışı yaşanan protestolar da devam ediyor.