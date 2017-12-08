Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanıma kararını savundu.



ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabında önceki başkanların aynı konudaki vaatlerini içeren bir video yayınladı.

Trump'ın ekibi tarafıdan hazırlanan videoda 1992 yılında ABD eski Başkanı Bill Clinton, 2000 yılında eski başkan George Bush ve 2008 yılında eski başkan Barack Obama'nın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacakları" vaadlerine yer verildi.

Donald Trump mesajında, "Ben seçim vaadimi yerine getirdim, diğerleri bunu yapmadı" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD başkanlarının on yıllardır sözünü ettiği ancak hayata geçirmediği "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD büyükelçiliklerinin Kudüs'e taşınma emrini çarşamba günü vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kararı uluslararası toplumun büyük tepkisini çekti.

Trump uluslararası hukuku çiğnemek, Filistin'deki barış sürecini baltalamak ve bölgede kaosu tetiklemekle suçlanıyor.