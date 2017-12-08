Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze sokaklarında Kudüs için öfke yürüyüşüne katıldı. Heniyye, bir grup Filistinli ile elinde Filistin bayrağı ile protesto yürüyüşü yaparken görüntülendi.

Heniyye Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından halkı intifadaya davet etmişti.



ABD Başkanı Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.