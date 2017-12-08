ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’u İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına karşı yapılan gösterilerde Gazze şehrinin güneyinde Han Yunus’un doğusunda bir Filistinli bir genç hayatını kaybetti. Protestoculara gaz bombası, plastik mermi ile müdahale eden İsrail güvenlik güçleri 30 yaşındaki Mahmut El Mısri’nin ölümüne yol açtı. İsrail’in yaptığı saldırılarda 40 Filistinli yaralandı.Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, Mısri’nin Gazze şeridinin güneyinde bulunan Han Yunus şehrinde İsrail işgal kuvvetleri tarafından açılan ateşle vurularak hayatını kaybettiğini söyledi.
Kudüs gösterilerinde kan döküldü! Gazze'de ölü sayısı 2'ye yükseldi
08.12.2017 - 18:44 | Son Güncelleme: 08.12.2017 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazze’de, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’u İsrail’in başkenti tanımasına karşı gösteri yapan Filistinlilere İsrail’in müdahalesi sert oldu. Protestoculara gaz bombası ve plastik mermi ile müdahale eden İsrail güvenlik güçleri 2 Filistinlinin ölümüne neden oldu, 40 Filistinliyi de yaraladı.
Etiketler : gazze,israil,Kudüs gösterileri,
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