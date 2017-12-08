Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için DEAŞ'ın da aralarında olduğu terör gruplarına haraç verdiği ileri sürülen Fransız çimento devi Lafarge'ın eski genel müdürü hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lafarge'ın eski Genel Müdürü Eric Olsen hakkında "terör örgütüne finans sağladığı" ve "başkalarının hayatını tehlikeye attığı" gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Geçen hafta da şirketin 2011 ve 2014 yılları arasındaki faaliyetleri kapsamında 3 eski yöneticisi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Lafarge Yönetim Kurulu Başkanı Beat Hess, basına yaptığı açıklamada, şirketin "kabul edilemez" hataları olduğunu ve Suriye'den geç çekildiğini söylemişti.