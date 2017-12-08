Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, mektup, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto tarafından Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'a gönderildi.

Nieto, mektubunda, eylül ayındaki depremin ardından verdiği desteklerden dolayı Meksika halkı ve hükümeti adına Kızılay'a teşekkür etti. Nieto, mektubunda, "Biz Meksikalılar, mağdurlara yönelik çalışmalara yaptıkları katkılar nedeniyle bu soylu kurumun insani yardım gayretine minnettarız. Size iyi dileklerimi sunar, bu durumu size mümtaz saygımı bir kez daha sunmak için bir fırsat bilirim." ifadelerini kullandı.

Meksika, eylül ayında 7,1 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, Kızılay, Pueblo ve Morelos eyaletlerinde depremden etkilenen yaklaşık 17 bin kişi için gıda malzemesi dağıtmıştı. Meksika Kızılhaçı'na nakdi yardım desteğinde de bulunan Kızılay'da çalışmalara Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Timur Söylemez de destek vermişti.