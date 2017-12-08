Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi üyesi Ahmed el-Mecdelani, Filistin yönetiminin uluslararası meşruiyet kapsamında barış sürecine bağlı olduğunu, ancak bu süreç için ABD yerine uluslararası gözlem talep ettiğini belirtti.

Mecdelani AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin İsrail-Filistin barış sürecine uluslararası hukuk uyarınca bağlı olduğunu söyledi.

ABD'yi "taraflı ve bireysel davranmak"la suçlayan Mecdelani, barış sürecinde artık ABD değil onun yerine "uluslararası bir gözlem talep ettiklerini" belirtti.

Mecdelani, FKÖ Yürütme Konseyinin yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması gündemiyle toplanacağını aktardı.

Toplantıda FKÖ Yürütme Komitesinin, Kudüs konusunda atacağı adımların masaya yatırılacağını aktaran Mecdelani, Trump yönetiminin de barış sürecindeki rolünü kaybettiğini vurguladı.

Mecdelani, Filistin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) ABD hakkında şikayette bulunduğunu da hatırlatarak "Konseyin açıklama yahut tavsiye değil, ABD'nin adımına karşı bir karar taslağı sunması gerekiyor." dedi.

FKÖ üyesi, Filistin yönetiminin, ABD'nin kararıyla mücadele için "siyasi, diplomatik ve hukuki" tüm seçenekleri değerlendirdiğini sözlerine ekledi.