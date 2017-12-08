Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in barışçıl göstericileri hedef almak suretiyle işlediği suçların, ABD'nin himayesinde gerçekleştiğini savundu.

Kasım, ayrıca "Filistinlilerin bulundukları her yerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı koymak için sokaklara ve meydanlara çıkması, Kudüs'ün özgürlüğü için başlayacak İntifada'nın kıvılcımıdır." ifadesini kullandı

Sözcü Kasım, bugün Filistin ile Arap ve İslam ülkelerinde düzenlenen gösterilerin, Kudüs'ün, Filistin halkının, Arapların ve İslam ümmetinin vicdanının merkezinde yer aldığını gösterdiğini kaydetti.