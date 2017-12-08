Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Senkrotron Radyasyon Kuruluşu (ESRF) tarafından iyi şekilde korunmuş fosil üzerinde yapılan üç boyutlu analizde, yeni dinozor türünün kuğu benzeri bir boyna, timsah benzeri dişlere ve ördek gagasına sahip olduğu aynı zamanda anatomik yapısının da deve kuşuna benzediği sonucuna varıldı.

Çekya'daki Palacky Üniversitesinden araştırmacı Dennis Voeten, 75 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen türün, 45 santimetre boyunda, son derece küçük bir dinozor olduğunu ifade etti.

Voeten, "Oldukça garip bir yaratık. Farklı hayvanlardan bildiğimiz parçalar, sanki bu küçük hayvanda bir araya gelmiş gibi." ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.