Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrencilerin de artık bu projeyi çok iyi bildiği ve bu zihniyetle yetiştirildikleri anlaşılıyor. Yine görüntülerde, öğrencilere Arap çocuklarla karşılaşıp karşılaşmadıkları soruluyor. Öğrencilerin ise bu soruya "Tapınağın yanında karşılaştık, onları ittik. Onları gördüğümüzde kızgınlık hissediyoruz. Onları öldürmek istiyoruz" şeklinde cevaplar verdiği görülüyor.