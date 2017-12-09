Öğrencilerin de artık bu projeyi çok iyi bildiği ve bu zihniyetle yetiştirildikleri anlaşılıyor. Yine görüntülerde, öğrencilere Arap çocuklarla karşılaşıp karşılaşmadıkları soruluyor. Öğrencilerin ise bu soruya "Tapınağın yanında karşılaştık, onları ittik. Onları gördüğümüzde kızgınlık hissediyoruz. Onları öldürmek istiyoruz" şeklinde cevaplar verdiği görülüyor.
İsrail okulunda kan donduran söylemler
09.12.2017 - 00:48 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 00:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail'de bir okulda çekilen görüntüler kan donduracak cinsten. Geçtiğimiz yıllara ait olan görüntülerde, öğrencilere Mescid'i Aksa'nın yıkılıp yerine Süleyman Tapınağı'nın inşa edileceği anlatılıyor.
Etiketler : israil,okul,
525875 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/525875.aspx
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