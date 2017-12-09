İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, İsrail'in güneyinde Necef Çölü yakınındaki Sderot'a düşen roketin, Gazze Şeridi'nden fırlatıldığı belirtildi.
Haberde, bu olay nedeniyle iki İsrail vatandaşının panik yaşadığı kaydedildi.
Roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılar sonucu biri çocuk 15 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Kudra, İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösterilere müdahalesinde ise iki Filistinlinin şehit olduğunu duyurmuştu.
Gazze'den İsrail'e roket
09.12.2017 - 01:36 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 01:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket atıldığı iddia edildi.
İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, İsrail'in güneyinde Necef Çölü yakınındaki Sderot'a düşen roketin, Gazze Şeridi'nden fırlatıldığı belirtildi.
Etiketler : gazze,israil,roket,
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