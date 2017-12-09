Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "El-Kudüs" kanalına verdiği mülakatta, "Trump'ın kararı sadece barış çabalarına değil, bölgesel ve uluslararası istikrara da darbedir." ifadesini kullandı.

Kudüs'e destek amacıyla dünyanın birçok yerinde bugün yapılan eylemlere dikkati çeken Heniyye, tüm İslam ve Arap dünyasına ABD'nin kararını "geçersiz" kılmak için gösterilere devam çağrısı yaptı.

Hamas lideri, Trump'ın kararının "Kudüs'ün İslam ve Arap şehri" olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğini ifade ederek, Hamas'ın ABD'nin kararını geçersiz kılmak, Kudüs'ü özgürleştirmek ve 1948'de yerlerinden edilen Filistinlilerin ülkelerine dönmeleri için var gücüyle çalışacağını kaydetti.

Heniyye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) de "Filistin halkının kanının akmaması ve İsrail işgalini dizginleme" konusunda sorumlu davranmaya çağırdı.