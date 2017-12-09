Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede üretim yapan bazı petrol firmalarının piyasaya sürdükleri petrolü azaltması ülkenin birçok yerindeki istasyonlarda uzun kuyruklara neden oldu.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) petrol krizinin çözümüne yönelik adımlar atsa da Abuja, Kano, Lagos gibi şehirlerde insanlar petrol almak için saatlerce bekliyor.

AA muhabirine yaptığı açıklamada petrol kuyruğunda saatlerce beklediğini dile getiren Sadık İsa, "Sabah saatlerinden beri burada bekliyorum ama hala aracıma petrol alamadım. Araç kuyrukları çok yavaş ilerliyor." dedi.

Nijerya'nın petrol bakımından zengin olduğunu hatırlatan İsa, "Petrol ülkesiyiz ancak petrol bulamıyoruz." diye konuştu.

Ülkenin ikinci büyük ticaret şehri Kano'da bulunan bir istasyon yetkilisi ise petrol tedarik eden firmaların fiyatları yükseltmek için piyasaya sürdükleri petrol miktarını azalttıkları için ülke genelinde petrol krizi yaşandığına dikkati çekti.

Nijerya'da mevcut rafinelerin azlığı nedeniyle ülkede üretilen petrolün büyük bir kısmı yurtdışında işlenerek büyük şirketler aracılığıyla yeniden ülkeye sokuluyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan Nijerya, halihazırda petrol rezervleri itibariyle dünya genelinde ilk on ülke arasında yer alıyor.