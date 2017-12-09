Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müslümanlar açısından kutsal bir şehir olarak kabul edilen Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesi, tüm dünyada olduğu gibi, Belçika’nın önemli sivil toplum kuruluşlarından Belçika İslam Federasyonu (BİF) tarafından sert bir dille kınandı.

ABD’nin Brüksel’deki Büyükelçiliği önünde, Türk ve Belçikalı basın kuruluşlarına yönelik, Türkçe, Fransızca ve Flamanca olmak üzere üç dilde açıklama yapan BİF yöneticileri tarafından, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olamayacağı yönünde mesajlar verildi.

BİF yöneticisi Fatih Bayraktar tarafından Türkçe yapılan açıklamada, İsrail’in Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze şeridini işgal etmesinin üzerinden 50 yıl geçmişi hatırlatılarak, “Uluslararası insan hakları örgütleri, 50 yıldır işgal altında bulunan bu bölgelerde ciddi hak ihlallerinin yaşandığını haykırırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın, işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı yönündeki açıklaması siyasi, diplomatik ve ahlaki değerlerle bağdaşmayan bir tutumdur” denildi.

Yabancı büyükelçiliklerin, Kudüs’te değil, Tel Aviv’de tesis edildiklerini hatırlatan Bayraktar, “ABD Başkanı Donald Trump’ın kararı bu açılardan incelendiğinde oldukça provokatiftir. Bölgede halihazırda eğitim, istihdam, sağlık gibi alanlarda ağır hak ihlalleriyle başa çıkmak zorunda kalan ve bugüne dek Filistin-İsrail çatışmasında hayatını kaybeden on binlerce insanla alay eder gibi ve uluslararası kamuoyunun ortak vicdanını yok sayar bir şekilde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak “ilan etmek”, yalnızca siyasi açıdan vahim bir hata değil, aynı zamanda vicdani açıdan da büyük bir kara lekedir” diye konuştu.

Bayraktar, “Bu kara lekenin, başkanlık yarışından itibaren İslam karşıtı, yabancı düşmanı, cinsiyetçi, ötekileştirici, popülist söylemleriyle dikkat çeken Trump tarafından ortaya konması şaşırtmamış; fakat yıkıcı söylemlerde boyut atlandığını ortaya koymuştur” dedi.

Bölgede bu şekilde barışın sağlanamayacağını belirterek, Kudüs’ün siyasi hesapların dışında bırakılması gerektiğini vurguladı.