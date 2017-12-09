Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerika'da 4-8 Aralık'ta 2 petrol sondaj kulesi hizmete alındı. Böylece, ülkede petrol sondaj kulesi sayısı 3 hafta üst üste artış kaydederken, bu hafta itibariyle toplam sondaj kulesi sayısı 751'e yükselmiş oldu. ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki artışın ardından küresel piyasada petrol fiyatları yatay seyretti. TSİ 00.05'te Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 artışla 63,35 dolardan, ABD Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,1 yükselişle 57,34 dolardan işlem gördü.