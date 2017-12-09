Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Doktorlar Sendikası Başkanı Nizam Necib, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Filistinli doktorlar, diş hekimleri ve eczacıların üyesi olduğu üç sendikanın, ABD üretimi ilaç, tıbbi malzeme ve cihazlara yönelik boykot kararı aldığını bildirdi.

Bu ürünlerin temini için dost Arap ülkelerinin tercih edilebileceğini vurgulayan Necib, "ABD, son Kudüs kararıyla kendini bizim topraklarımızda işgalci durumuna koydu. Bize düşen direnmek ve onun çıkarlarını çeşitli yollarla tehdit etmek." ifadelerini kullandı.