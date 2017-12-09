Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre'nin Cenevre kentinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Merzuki, Kudüs meselesinin İslam dünyasının en önemli meselelerinden biri olduğunu belirterek, "Amerikalılar, gösteriler bir süre devam ettikten sonra her şeyin sona ereceğini ve normale döneceğini zannetmesin." dedi.

Merzuki, ABD'nin Kudüs kararının, "İslam ümmetinin zayıf olduğunun bir kanıtı" olduğu görüşünü savundu. Ümmetin güçlü olması durumunda bu tür olayların yaşanmayacağını anlatan Merzuki, "Ümmet, ABD'nin kararına ilişkin net ve kesin bir şekilde karşı tutumunu göstermeli. ABD'nin de Arapların ve Müslümanların kutsallarına bu kadar kolay el süremeyeceğini idrak etmesi gerekir. Bu karar, İslam dünyasının Kudüs meselesinde yeniden birleşmesi için bir fırsat." diye konuştu.

Arap ülkelerinin söz konusu karara tepki olarak en azından büyükelçilerini çekmesi gerektiğini ifade eden Merzuki, kendisinin Tunus Büyükelçisi için böyle bir talepte bulunduğunu aktardı.

Merzuki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle İstanbul'da 13 Aralık'ta yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü zirvesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Bu girişimin iyi sonuçlar vermesini umuyoruz. Zirvede Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu teyit edilmeli ve İslam ümmetinin kutsallarını hafife almaması için ABD'ye, bu kararın ağır siyasi bedelinin olduğu gösterilmeli. Kudüs, Arap ve İslam kenti olarak kalmaya devam edecektir. Trump'ın kararı hiçbir şeyi değiştiremeyecek."