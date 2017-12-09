Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, perşembe ve cuma günleri gerçekleşen gösterilerde 945 Filistinliye olay yerlerinde müdahale edildiği, 154 kişinin de Batı Şeria, Gazze veya Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, gösterilerde 2 kişinin şehit olduğu, 69 kişinin gerçek, 271 kişinin plastik mermilerle, 11 Filistinlinin ise İsrail askerlerince darbedilerek yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca açıklamada, 748 kişinin de göz yaşartıcı gazlara maruz kalarak boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2 Filistinlinin şehit olduğu açıklanmıştı.