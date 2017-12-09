Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararı, Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde protesto edildi. Hamas lideri İsmail Haniye önceki gün “yeni intifada” çağrısı yapmış ve bugün “Öfke Cuması” olarak ilan edilmişti. Her hafta Mescid-i Aksa’ya girişlere yaş sınırlaması getiren İsrail, Hamas’ın “Öfke Cuması” ilan etmesine rağmen bu hafta sınırlama getirmedi. İsrail Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Micky Rosenfeld, Kudüs ile Eski Şehir bölgesinde ve çevresine ek polisler konuşlandırdığını açıkladı. Hamas’ın çağrısına katılan binlerce Filistinli cuma namazının ardından Batı Şeria ve Filistin’in diğer bölgelerinde sokaklara döküdü. ABD’nin Kudüs kararına kınayan sloganlar atan eylemciler, Filistin bayrakları ile Mescid-i Aksa’nın fotoğraflarını taşıdı.

İsrail askerleri, Mescid-i Aksa ve Batı Şeria’da düzenlenen gösterilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Atılan gazdan etkilenen çok sayıda Filistinli, boğulma tehlikesi geçirdi. Sokaklarda lastik yakan göstericiler, askerlere taşla karşılık verdi. Gösterilerde İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 2 kişi hayatını kaybetti, 379 kişi de yaralandı. 162 Filistinlinin de gazlardan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiğini açıklandı. İsrail güvenlik güçleri şiddet uygulayarak çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.



‘DİRENECEĞİZ’

İşgal altındaki Doğu Kudüs’teki protesto gösterilerine katılan Filistinli Aida Sidavi “İşgal gücünün Mescid-i Aksa’nın kapılarına koyduğu dedektörleri indirdiğimiz gibi Kudüs’e de sahip çıkacağız. Bu yöndeki kararlara karşı direnmeye devam edeceğiz” dedi. ABD Başkanı Trump’ın kararını “çöpe attıklarını” ifade eden Sidavi, “Bu karar bizi yıldıramaz. Buradan, Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir diyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür ediyoruz. Biz de onun dediği gibi Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Kim ne derse desin Kudüs Araplarındır, Müslümanlarındır” dedi.



BİLGİ NOTU: İntifada nedir?

“Ayaklanma” anlamına gelen Arapça bir kelime olan “İntifada”, İsrail işgaline karşı Arap halkının baş kaldırması karakterini taşıyor. Topsuz, tüfeksiz, tanksız ve mermisiz olarak tamamen sivil itaatsizliğe dayanan bu başkaldırı, daha önce de iki defa yapıldı. İlki, Aralık 1987’den 1993 Oslo Anlaşmasının imzalanmasına kadar devam etti. İkinci İntifada ise Eylül 2000’den 2005 yıllına kadar sürdü.



ABD DIŞİŞLERİ BAKANI:

2 yıldan önce taşınamaz

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve Tel Aviv’deki büyükelçiliği bu şehre taşıma kararı almasının ardından, Paris’te Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian’la görüştükten sonra açıklama yaptı. Tillerson “Bu (elçiliğin taşınması), bu yıl ya da büyük ihtimalle sonraki yıl olacak bir şey değil ancak Başkan (Trump) bizim çok somut ve kararlı şekilde hareket etmemizi istedi” dedi. Tillerson ayrıca Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasının ‘Kudüs’ün nihai statüsü konusunda gösterge’ olmadığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Kudüs’ün sınırlarına İsrailliler ve Filistinliler arasında ‘görüşülüp karar verileceğini’ söyledi.

Kudüs İHA