Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’deki “Maariv” gazetesi, Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant’ın, “Başkan Trump’ın tarihi kararına istinaden Kudüs’te yeni konutların inşa edilmesine karar verdim” şeklindeki sözlerini aktararak, Bakanlığın 7 bini işgal altındaki Doğu Kudüs’te olmak üzere Kudüs’ün tamamında 14 bin yeni konut inşa etmeyi planladığını kaydetti. İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da 131, Doğu Kudüs’te 10, Batı Şeria’nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Batı Şeria’daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs’tekilerde ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği belirtilirken, İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor. Doğu Kudüs’ü 5 Haziran 1967’de işgal eden İsrail, 1980’de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını “birleşik başkenti” ilan etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980’de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail’in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı. BMGK kararı çerçevesinde, ABD dâhil uluslararası toplum Doğu Kudüs’ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv’de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs’ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.