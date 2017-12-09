Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün Açıköğretim Sistemi'nde öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlediği 'Model Birleşmiş Milletler' etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler Birleşmiş Milletler oturumlarının simülasyonlarını deneyimlemenin heyecanını yaşarken, BM Enformasyon Müdürü Ahmet Parla, "Dünya üzerindeki mülteci sayısı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en üst seviyede" dedi.



“Nükleer Silahların Yayılması’’ başlığının müzakere konusu olarak seçildiği etkinlikte katılımcılar, temsil edecekleri ülkenin politikalarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) savunup fikirlerini simülasyonda uygulayarak ülkelerinin çıkarları doğrultusunda bir karar metni oluşturacaklar. BMGK oturumlarının benzeri şeklinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, BM üyesi olan 15 farklı ülkeyi temsil ederek farklı bir deneyim yaşayacak.



"Biz farklı etkinliklerle öğrencilerimizle buluşmayı çok önemsiyoruz"



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, öğrencilerin Eskişehir'de bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Açıköğretim Sistemi'nin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Rektör Yardımcısı Güney, "Bugünkü toplantı, geçen yıl yaptığımız etkinliğin ikincisi. Açıköğretim Sistemi, uzaktan eğitim veren bir sistem. malzemesi ile dünyada çok önemli bir yerde. Belki örgün eğitimde bile karşılaşamayacağınız imkanlarla ders veriyoruz. Bu ayrıcalıkların yanında eksik olan bir şey olduğunu düşündük. Bir şekilde farklı etkinliklerle hocalarla bir araya gelmeleri gerekiyordu. Bunu biz son iki yıldır yapmaya başladık. İllere gitmeye başladık öğrencilerimizle buluşalım ve onlarla karşı karşıya gelelim diye. Biz farklı etkinlikler ve birlikteliklerle öğrencilerimizle buluşmayı, onlarla bir arada olmayı çok önemsiyoruz. Bu eksikliği de bu tarz etkinliklerle kapattığımızı düşünüyoruz. Bugün yapacağımız şey de beni de çok ilgilendiriyor açıkçası. Geçen sene de yaptık ve çok başarılı olduğumuzu düşündüğümüz bir etkinlik bu. Öğrencilerimizin aldığı memnuniyet bizi de çok mutlu ediyor. Bu sene de bizler sizin etkinliğinizi çok dikkatle takip edeceğiz. Bu farklılık, Açıköğretim Sistemi'nin belki de faal olarak bir eksikliğini de bu yolla farklı etkinliklerle kapatmış olacağız. Ben bu etkinliğin sizler için çok verimli geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Dünya üzerindeki mülteci sayısı tarihin en üst seviyesinde"



Birleşmiş Milletlerin uluslararası bir kuruluş olduğuna dikkat çeken BM Enformasyon Müdürü Ahmet Parla ise, bu etkinliğin çok önemli sorunları tek bir çatı altında toplayacağını belirtti. Dünya üzerinde mülteci sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Parla, "Dünya üzerindeki mülteci sayısı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en üst seviyeye çıkmış durumda. Günümüz dünyasında insan ömrünün uzatıldığı, hastalıklarla mücadele edilmesi gibi olumlu gelişmeleri de görüyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen durum hala BM anlaşmasında öngörülen seviyeye ulaşabilmiş değil. Dünya üzerinde bir bölüm açlık çekerken, başka bir bölüm bolluk içerisinde yaşayabiliyor. Dünya üzerinde 4 milyar insan herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmadan yaşıyor, çalışıyor. Bunların 1 milyar 800 milyonunu da çocuklar oluşturuyor. Suriye'de olduğu gibi de çatışmalar geniş bir coğrafyayı etkiliyor. BM'de tüm bunlara bakıldığında dünyanın bir yol ayrımında olduğu görüşünü ortaya bırakıyor. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda çalışmalar yapılması gerekiyor. Her türlü kaynağa ve güce sahibiz dünyada. Siyasi irade burada eksik kalıyor. 2015'te de Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda alınan kararla bu irade de ortaya konmuş bulunuyor. Artık şimdi bunların uygulamaya konulması gerekiyor. Çünkü 2050 yılında dünya nüfusu daha da arttığında tüm üretim şekillerimizi de değiştirmemiz gerekecek" dedi.