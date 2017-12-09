ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı tüm dünya tarafından protesto ediliyor. ABD’nin aldığı tek taraflı karara tepkiler büyüyor. Berlin’de de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudus’ü İsrail’i başkenti olarak tanımasının ardından başta Filistinliler olmak üzere Türk vatandaşlarının da katılımıyla protesto gösterisi düzenlendi. Müslüman dünyasında öfkeye neden olan Trump’ın kararı protesto edildi.
Berlin’de Trump’ın Kudüs kararı protesto edildi
09.12.2017 - 11:17 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.
Etiketler : berlin,trump,abd,protesto,
525975 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/525975.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER