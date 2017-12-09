Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı tüm dünya tarafından protesto ediliyor. ABD’nin aldığı tek taraflı karara tepkiler büyüyor. Berlin’de de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudus’ü İsrail’i başkenti olarak tanımasının ardından başta Filistinliler olmak üzere Türk vatandaşlarının da katılımıyla protesto gösterisi düzenlendi. Müslüman dünyasında öfkeye neden olan Trump’ın kararı protesto edildi.