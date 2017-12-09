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Birleşmiş Milletler ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını reddetti
09.12.2017 - 14:11 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çarşamba günü Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabulünün ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından düzenlenen ivedi konsey toplantısında, ABD'nin tartışmalı kararı BM üyeleri tarafından reddedildi.
Etiketler : ABD Başkanı Donald Trump,kudüs,Birleşmiş Milletler,BM,
526021 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/526021.aspx
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