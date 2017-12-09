İngiltere'nin başkenti Londra'dan yayın yapan El Arabi el Cadeed Gazetesi, Suudi Arabistan'da yaşananları haberleştirdi.
KUDÜS HABERLERİNE KISITLAMA
Yayınlanan habere göre; Suudi yetkililer, televizyon kanallarına ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı Kudüs kararıyla ilgili fazla yayın yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
'PROTESTOLARA KATILMAYIN' ÇAĞRILARI
Suudi Arabistan, çevre ülkelerdeki vatandaşlarına da protestolar konusunda uyarılarda bulunmuştu.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada; "Ürdün'de yaşayan ve okuyan Suudi Arabistan vatandaşlarını, güvenliği korumak adına protestolardan uzak durmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bahreyn elçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "halka açık yerlerdeki protesto gösterilerinden uzak durulması" çağrısında bulunuldu.