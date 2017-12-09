Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul başsavcılığınca “darbecilik” ve “casusluk” şüphesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan CIA'nın eski başkan yardımcısı Graham Fuller, hakkındaki suçlamalara cevap verdiği yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu.

ERDOĞAN'A TEHDİT

Fuller, “Erdoğan 2019 seçimlerinde ağır bedel ödeyecek.” dedi.

"ERDOĞAN 2011'DE İSTİFA ETMELİYDİ"

Haddini iyice aşan Fuller, "Erdoğan iktidarının 10’uncu yılında 2011’de istifa etse başarılarından ötürü muhtemelen ülkesinin en büyük başbakanı olarak tarihe geçecekti." dedi.

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz darbe girişi sırasında Türkiye’de olduğu ve ardından ülkeyi terk ettiği iddia edilen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’in Milli Haberalma Konseyi (National Intelligence Council) eski başkan yardımcısı Graham E.Fuller hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılmıştı. Yakalama kararında Graham E.Fuller’in darbe girişimi sonrası Türkiye’yi terk ettiği yönündeki iddialara yer verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkartılan yakalama kararında Graham E.Fuller'e “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlamaları yöneltilmişti.