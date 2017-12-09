Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

El-Halil'de insanlıkdışı bir uygulamaya imza atan İsrail askerleri, down sendromlu Muhammad Al-Taweel'i sıkı bir arama yaptıktan sonra gözaltına aldı.

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere sert müdahalelerde bulunuyor. Orantısız güç kullanan İsrail'in dün El-Halil'de 14 yaşındaki Filistinli genci 20'den fazla askeriyle gözaltına aldığı görüntüler uluslararası toplumda tepkiyle karşılanmıştı.

El-Halil'de insanlıkdışı bir uygulamaya imza atan İsrail askerleri, down sendromlu Muhammad Al-Taweel'i sıkı bir arama yaptıktan sonra gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin skandal uygulamaları tüm dünyanın tepkisine yol açtı.