Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İran'ın çalkantılı ve istikrarsız bir bölgede bulunduğunu belirterek, "Diyalog içerisinde olmak önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Johnson'ın konuya ilişkin görüşlerine yer verildi.

Johnson, İran'ın çalkantılı ve istikrarsız bir bölge içerisinde son derece önemli bir ülke olduğunu belirterek, ziyaret sırasında yapılan görüşmelerde Yemen’deki soruna nasıl bir politik çözümün bulunabileceği ve bölgeye insani yardım geçişinin nasıl ve güvenli şekilde sağlanabileceği gibi bir dizi önemli konunun ele alındığını aktardı.

Bakan Johnson, iki ülke arasındaki ilişkinin 2011'den bu yana ilerleme kaydettiğine işaret ederek, halen bazı konularda görüş ayrılıklarının bulunduğunu ancak farklılıklara rağmen, diyalog içerisinde olmanın önem taşıdığını bildirdi.