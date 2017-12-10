Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanı İbadi'nin güvenlik güçlerinin Irak-Suriye sınırında kontrolü sağladığını ve terör örgütü DEAŞ ile savaşın bittiğini açıklamasının ardından İngiltere Başbakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, May'in "Birleşik Krallık adına bu tarihi anda Irak Başbakanı El-İbadi’yi ve tüm Iraklıları tebrik ediyorum." ifadelerine yer verilirken, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de artık dikkate değer bir alanı kaybettiği, böylece Irak'ta daha barışçıl ve refah içerisinde yeni bir döneme gidileceği kaydedildi.

May'in, İngiltere'nin DEAŞ'a karşı verilen mücadeleye ilişkin koalisyonun bir parçası olmasından gurur duyduğu belirtilen açıklamada İngiliz jetlerinin şimdiye kadar Irak'ta bin 350 hava saldırısı yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, May'in, "DEAŞ'ın bölge için hala tehdit oluşturmaya devam ettiği" yönündeki görüşleri de paylaşıldı.