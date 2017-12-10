Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Veliaht Prensi Al Nahyan, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsünden bir heyeti Abu Dabi'deki Eş-Şati Sarayı'nda kabul etti. Al Nahyan, heyetle görüşmesinde, ülkesinin ABD'nin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıması kararının, "bölgede istikrarın geleceği ve Filistin-İsrail barış sürecine olumsuz etkileri olacağı konusunda endişe duyduğunu" dile getirdi.

Söz konusu adımın, bölgede varlığını kaybetmeye başlamış olan terörist ve silahlı gruplar için bir can simidi olabileceğini söyleyen Nahyan, ABD yönetimine bu karardan vazgeçmesi ve bölgede bütün taraflara hizmet edecek, kalkınma ve istikrarı sağlayacak etkileyici ve tarafsız barış ilkeleri oluşturması çağrısında bulundu.