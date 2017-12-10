Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kerkük Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Subayı Nejdet Vindavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük ile Bağdat karayolu üzerindeki Dakuk ilçesi yakınında 5 tır ateşe verildi.'' dedi. "Şüpheliler, önce tırları durdurarak şoförleri indirdi, daha sonra araçları ateşe verdi." ifadelerini kullanan Vindavi, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti. Vindavi, bölgeye sevk edilen çok sayıda polisin, karayolunu trafiğe kapatarak zanlıların yakalanması için çalışma başlattığını kaydetti.