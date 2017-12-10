Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır’ın başkenti Kahire’de Filistin ve Ürdün'ün talebi üzerine düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Kudüs Toplantısı'nda konuşan Basil, Washington Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşımasına mani olmak için ABD'ye ekonomik ambargo uygulanması çağrısında bulundu.

Basil, bu çerçevede gerekli tüm diplomatik ve siyasi uygulamaların da hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararının, İslam ve Arap dünyasına tehdit oluşturacak yeni kararlara esas teşkil edebileceği konusunda uyardı.

Al Sani, Arap Birliği'ne, ABD'nin Kudüs kararıyla mücadele için pratik eylem planı geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de ABD'nin Kudüs'e ilişkin "tek taraflı" kararının neden olacağı meydan okumalara dikkati çekti.

Şukri, "Filistin halkının topraklarını savunmak en meşru hakkıdır. Trump'ın Kudüs kararı, bölgenin tamamını patlamanın eşiğine getiriyor." ifadelerini kullandı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil de ülkesinin, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulması için yürütülen mücadeleye desteğini vurguladı.

Mesahil, bölgenin içinde bulunduğu istikrarsız ortamda Trump'ın açıkladığı bu kararın, "yeni bir patlamaya" neden olabileceği uyarısında bulundu.

Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf da Kudüs'e ilişkin kararın son derece tehlikeli olduğunu, barış çabalarını baltaladığını ve bölgede istikrarı tehdit ettiğini dile getirdi.