Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan kararına tepki gösteren Amerikalı Müslüman ve Yahudi kanaat önderleri, kararın barış sürecini baltalamaktan ve Müslümanlarla Yahudileri karşı karşıya getirmekten başka bir işe yaramayacağını söyledi. Beyaz Saray önünde Trump’ın Kudüs kararına karşı tepki gösterisi düzenleyen organizasyonda yer alan Yaqeen Enstitüsünün Başkanı Ömer Süleyman, Trump’ın kararını hiçbir şekilde tanımadıklarını belirtti. ABD’nin bu adımı atmasında İslam ülkelerinin de sorumluluk altında olduğuna dikkati çeken Süleyman, “Sanıyorum buradaki kabahat, büyük oranda bazı Arap ve Müslüman liderlerindir. Hatta onlardan bazıları gizlice işgale yardım etmişlerdir. Bazıları kapalı kapılar ardında bazı izinler vermiştir. Bu tür bir duyurunun ardından onlar göstermelik açıklamalar yapıyor. Onlar gerçek bir baskı koymuş olsalardı Trump bu tür bir açıklamayı yapamazdı” dedi. Süleyman, Trump’ın bu kararı almasındaki bir amacının da kendisine giderek yaklaşan Rusya soruşturmasıyla ilgili yoğunlaşmayı dağıtmak olduğunu da savundu.

HAHAMDAN TEPKİ

Beyaz Saray önündeki Kudüs protestosuna katılan Siyonizm’e Karşı Birleşmiş Yahudiler Örgütü lideri Haham Yisroel Dovid Weiss de “Bu Kudüs kararı her şeyi daha kötü hâle getirecektir. Kudüs’teki kardeşlerimizin sesini duyurmalıyız. Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizin sözleri doğrudur. Çünkü bizim dinimiz işgal değildir” değerlendirmesini yaptı. “Barış, kutsal şehir Kudüs’ü alıp Yahudi inancının kabul edilemez ve yasa dışı saydığı İsrail devletinin başkenti ilan etmekle gelmez. Trump’ın Kudüs kararı yaraya tuz basmaktır” diyen Weiss, bu kararın Müslümanlarla Yahudiler arasında çatışmaya sebep olabileceği uyarısında bulundu.