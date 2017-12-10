Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Kudüs Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararının "hükümsüz" olduğu belirtilerek, Washington yönetimine kararını iptal etmesi çağrısında bulundu.Filistin ve Ürdün'ün talebi üzerine gerçekleştirilen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Kudüs Toplantısı sona erdi.



16 MADDELİK SONUÇ BİLDİRGESİ

Toplantının ardından Arap Dışişleri Bakanları Konseyi, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanıması ve Büyükelçiliğini Taşıması" başlığı altında 16 maddelik sonuç bildirisi yayımladı.Bildiride, Arap Birliği'nin toplantılarına devam edeceği ve gelişmeler ışığında gelecekte atılacak adımları belirlemek ve durum değerlendirmesi yapmak üzere bir ay geçmeden toplantı yapacağı, bu bağlamda dönem başkanı olarak Ürdün'de olağanüstü zirve gerçekleştirilmesinin gündemde olduğu belirtildi.



"KARAR HÜKÜMSÜZDÜR"

Bildiride, "ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karar hükümsüzdür, uluslararası hukukun ve BM kararlarının tehlikeli bir ihlalidir, hukuki bağlayıcılığı yoktur." değerlendirmesinde bulunuldu.Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak ilan etmesinin, barış çabalarını baltaladığı, gerginlik ve kızgınlığı körüklediği, bölgeyi şiddet, kaos ve istikrarsızlığa sürüklediğine işaret edilen bildiride, ABD'nin Kudüs siyasetindeki bu dönüşüm, "Washington yönetiminin kendisini İsrail yanlısı bir noktada konumlandırdığı, barış sürecindeki arabuluculuk rolünden kendini azlettiği ve uluslararası hukukun çiğnendiği tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirildi.



"KUDÜS'ÜN MEVCUT STATÜSÜ KORUNMALI"

Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı adımların, "hak kazandırmayacağının" vurgulandığı BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı kalındığı ifade edilen bildiride, Kudüs'ün mevcut statüsünün korunması gerektiği belirtildi.



FİLİSTİN'İ TANIYIN ÇAĞRISI

Tüm ülkelerin, 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımaya davet edildiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"ABD, Kudüs'e ilişkin kararını iptal etmeli ve uluslararası toplumla birlikte çalışarak, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını taahhüt eden barışçıl bir çözüm aracılığıyla İsrail'i, tüm Filistin ve Arap topraklarındaki işgaline son vermeye zorlamalı."

"BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Kudüs kararının uluslararası kararlara aykırı olduğu ve hukuk dışı olduğunu beyan eden bir karar çıkarmalı."

MADDE MADDE ARAP BİRLİĞİ'NİN KARARLARI

Bildiride yer verilen diğer kararlar da şu şekilde sıralandı:



- Arap Barış Girişimi Komitesi, Kudüs kararının doğuracağı siyasi sonuçların önüne geçmek için uluslararası toplum ve kuruluşlarla çalışacak bir komite kurmak üzere görevlendirildi.

- İsrail'e, uluslararası kararlara uyması, Yahudi yerleşim birimleri faaliyetleri ve Filistinlilerin Kudüs'ten çıkartılması çabalarına son vermesi için baskı uygulanması ve bu çerçevede etkin ve sistemli şekilde uluslararası toplumla çalışılması talep edildi.



İSRAİL'İN KİRLİ ÇAMAŞIRLARINI ORTAYA DÖKME KARARI

Arap Birliği Genel Sekreterliği, ABD'nin Kudüs kararının tehlikelerini izah edecek ve İsrail'in Kudüs'teki kirli çamaşırlarını ortaya dökecek uluslararası bir medya kampanyası başlatmak üzere görevlendirildi.Bugünkü toplantı, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı çerçevesinde Filistin ve Ürdün'ün talebi üzerine gerçekleştirilmişti. Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf başkanlığındaki toplantıya 18 Arap ülkesi, dışişleri ve dışişlerinden sorumlu devlet bakanlarıyla katılmıştı.Bahreyn ve Komor Adaları'nın daimi temsilciler seviyesinde katıldığı toplantıya Suriye, 2012'den beri üyeliğinin askıya alınması nedeniyle iştirak edemedi.



BAKANLARDAN ABD'YE SERT SÖZLER

18 Arap ülkesi dışişleri bakanlarının toplantısı açılışında konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının geçersiz olduğunu" söyledi. Ebu Gayt, ' 'Trump'ın kararına verilecek en pratik tepki başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımaktır'' diye konuştu. Toplantıda 18 ülke bakanlarının ABD'ye karşı sert ifadeler kullandı.



"AMBARGO UYGULAYALIM"

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ise Washington Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşımasına mani olmak için ABD'ye ekonomik ambargo uygulanması çağrısında bulundu. Basil, bu çerçevede gerekli tüm diplomatik ve siyasi uygulamaların da hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.



"PRATİK EYLEM PLANI GELİŞTİRİLMELİ"

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararının, İslam ve Arap dünyasına tehdit oluşturacak yeni kararlara esas teşkil edebileceği konusunda uyardı.Al Sani, Arap Birliği'ne, ABD'nin Kudüs kararıyla mücadele için pratik eylem planı geliştirilmesi çağrısında bulundu.



"BÖLGEYİ PATLAMANIN EŞİĞİNE GETİRİYOR"

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de ABD'nin Kudüs'e ilişkin "tek taraflı" kararının neden olacağı meydan okumalara dikkati çekti. Şukri, "Filistin halkının topraklarını savunmak en meşru hakkıdır. Trump'ın Kudüs kararı, bölgenin tamamını patlamanın eşiğine getiriyor" ifadelerini kullandı.



"FİLİSTİN'İN 1967 SINIRLARI İÇİN MÜCADELE"

Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil de ülkesinin, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulması için yürütülen mücadeleye desteğini vurguladı. Mesahil, bölgenin içinde bulunduğu istikrarsız ortamda Trump'ın açıkladığı bu kararın, "yeni bir patlamaya" neden olabileceği uyarısında bulundu.

Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf da Kudüs'e ilişkin kararın son derece tehlikeli olduğunu, barış çabalarını baltaladığını ve bölgede istikrarı tehdit ettiğini dile getirdi.