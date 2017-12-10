Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaliforniya eyaletinde bir haftadır devam eden ve kontrol altına alınamayan, her geçen gün etkisini artırarak devam eden yangınlar için ABD Başkanı Donald Trump, ’olağanüstü hal’ ilan ederek federal hükümet her türlü imkanı kullanacak açıklamasında bulundu.

Yetkililer, Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınların kontrol altına alınamadığını, 750 ev ve iş yerinin kullanılmayacak derecede zarar gördüğünü açıkladı. Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu, on binlerce kişinin evlerinden tahliye edilerek geçici sığınaklara yerleştirildiği açıklandı.Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles, San Diego ve Santa Paula kentlerinde etkili olan yangınlarda şimdiye kadar 70 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı.