Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'e ait askeri aracın çarptığı 5 yaşındaki Filistinli kız çocuğu, El-Halil kentinde bir hastanede tedavi altına alındı." ifadeleri kullanıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı da askeri aracın çarptığı kız çocuğunun ayak kısmında morluklar oluştuğu açıklamasında bulundu. Olayla ilgili başka bilgi paylaşılmadı.