Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'e ait askeri aracın çarptığı 5 yaşındaki Filistinli kız çocuğu, El-Halil kentinde bir hastanede tedavi altına alındı." ifadeleri kullanıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı da askeri aracın çarptığı kız çocuğunun ayak kısmında morluklar oluştuğu açıklamasında bulundu. Olayla ilgili başka bilgi paylaşılmadı.
İsrail ordusuna ait askeri araç Filistinli çocuğa çarptı
10.12.2017 - 15:15 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail ordusuna ait bir askeri aracın, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde 5 yaşındaki Filistinli çocuğa çarptığı belirtildi.
Etiketler : israil,haberler,kudüs,filistin,
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