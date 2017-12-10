Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli göstericilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale şiddetle kınanarak, "Filistinli göstericilerden onlarca kişinin, işgalci İsrail güçleri tarafından şehit ve yaralı düşmesi çirkin bir cinayet olup barışçıl gösterilere karşı yapılmış açık bir ihlaldir." ifadelerine yer verildi. "İşgalci İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı ihlallerin durdurulması ve Filistin halkının korunması" için uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, Katar'ın, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına, Filistin halkına ve davasına olan desteği yinelendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto eden Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde gösteriler düzenlemişti. İsrail güçlerinin gösterilere müdahalesinde 4 Filistinli şehit olmuş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.