Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağdat'taki hükûmet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’de düzenlenen törene Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Haydar el-İbadi, diğer ilgili devlet yetkilileriyle bazı yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Askerî geçit töreninde orduya bağlı birimlerin yanı sıra polis teşkilatı ve Haşdi Şabi’ye bağlı gruplar gösteri yaptı. Irak savaş uçakları da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

İbadi, dün zafer konuşması yaparak, DEAŞ’a karşı zafer elde ettiklerini duyurmuştu.

Ülkede söz konusu zaferden dolayı 1 gün tatil ilan edilmişti.