Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nobel ödüllerinin verildiği Stockholm Konsert Huset önünde toplanan Afgan sığınmacılara, İsveçli aktivistler de destek verdi.

Ellerinde İsveççe dövizler taşıyan sığınmacılar, ''Sınır dışı etme kararını durdurun", "Afganistan'da savaş var", "Can güvenliğimiz yok", "Bizi ölüme göndermeyin'' şeklinde sloganlar attı.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, hükümetin, 2015'te gelen Afgan sığınmacı çocukların İsveç'te kalabilmesi için yeni bir yasa hazırlığından memnuniyet duyulduğu ancak 2015 sonrası ülkeye gelen 18 yaşından küçük sığınmacı çocuklar için de aynı yasanın uygulanması gerektiği belirtildi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteri, ödül töreninin başlamasıyla sona erdi.

İsveç Göçmen Ofisi'nin yayımladığı istatistiklere göre, 2015'ten önce 31 bin 25 çocuk İsveç'e iltica talebinde bulundu. Bunlardan 13 bin 500'nün iltica talepleri kabul edildi. 11 bin çocuğun iltica talebi ise reddedilirken 2 bin 700 çocuk da ortadan kaybolduğu için kayıtları silindi. Geçen yıl ve bu yıl ise 10 bin sığınmacı çocuğun daha İsveç'e sığındığı belirtilirken, Suriyeliler dışında farklı ülkelerden gelen sığınmacı çocuklardan 8 bine yakının ilticasının kabul edilmediği bildirildi.