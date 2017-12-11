Uluslararası Kahire Havalimanı'ndaki emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Abbas, 2 gün sürecek resmi ziyaret için başkent Kahire'ye geldi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, bugün Abbas ile bir araya geleceği ve iki liderin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını görüşeceği bildirildi.
Mahmud Abbas ile Sisi, Kudüs'ü görüşecek
11.12.2017 - 01:21 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 01:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'da, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını görüşecek.
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