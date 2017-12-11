Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Kahire Havalimanı'ndaki emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Abbas, 2 gün sürecek resmi ziyaret için başkent Kahire'ye geldi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, bugün Abbas ile bir araya geleceği ve iki liderin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını görüşeceği bildirildi.