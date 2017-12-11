Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Katarlı mevkidaşı Halid bin Muhammed el-Atıyye ile başkent Doha'da bir araya geldi. Açıklamaya göre, görüşmede, savaş uçağı satın alımının yanı sıra iki ülke arasında "ortak operasyon filosu" kurulmasını öngören bir anlaşma imzalandı.

Ortak operasyon filosunun bölgede bir ilk olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında ilerleyen zamanlarda yapılacak ortak çalışmaların nüvesi olduğu belirtildi. Filonun, iki ülkenin pilot ve teknisyenlerinin her an savaşa hazırlıklı olmalarını sağlayacak tüm hava operasyonlarını kapsadığı, 2022 Dünya Kupası organizasyonunda hava güvenliğinin sağlanmasında da önemli rol oynayacağı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu anlaşmanın değeri ile uçakların teslim tarihine ilişkin bilgi verilmezken, İngiltere kaynaklı bir raporda anlaşmanın yaklaşık 8 milyar dolar değerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Katar, perşembe günü Fransa'dan toplam 6,6 milyar avro değerinde 12 adet Rafale modeli savaş uçağı ile 50 adet Airbus tipi uçak alımını içeren bir anlaşma imzalamıştı.