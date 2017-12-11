Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali'deki BM ofisi tarafından ülkedeki şiddet olaylarının bilançosuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Ocak 2016 ile Ekim 2017 tarihleri arasında ülkede yaşanan güvenlik olaylarında yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 78'e, yaralananların sayısının ise 2 bin 507'ye ulaştığı belirtildi.

Şiddet olaylarının önceki yıllara göre başkent Mogadişu ve diğer bazı bölgelerde arttığına işaret edilen açıklamada, Mogadişu'nun da içinde yer aldığı Benadir Eyaleti'nde, 22 aylık sürede ölen ve yaralananların sayısının 2 bin 265 kişiyi geçtiği kaydedildi.

Söz konusu sürede eş-Şebab örgütü tarafından düzenlenen saldırılar sonucu 2 bin 728 kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı aktarılırken, kabile mensubu silahlı grupların saldırılarında ölen ya da yaralananların sayısının ise 594 olduğu ifade edildi.

Eş-Şebab örgütü 2004'ten bu yana Somali'de terör saldırıları düzenliyor.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelede hükümet güçlerine destek veren ve 2007'den bu yana ülkede faaliyet gösteren Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) birliklerinin bünyesinde yaklaşık 22 bin asker görev yapıyor.