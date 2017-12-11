Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saakaşvili’nin liderliğini yürüttüğü ‘Yeni Güçler Hareketi' partisinin açıklamasında, yürüyüşe yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı belirtilirken, polis teşkilatıysa yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığını duyurdu. Daha önce gözaltına alındıktan sonra tepkiler dolayısıyla bırakılan Gürcistan eski Devlet Başkanı ve Odessa Valisi Mihail Saakaşvili’nin yanlıları, başkent Kiev’de toplanarak önce yürüyüş, ardından miting düzenledi.