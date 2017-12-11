Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen resmî haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi, Bahreyn'in başkenti Manama'da önceki gün başlayan ve "bölgesel güvenliğin değeri" temasıyla düzenlenen 13. Diyalog Forumu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

"Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in ölümünden sonra ülkenin siyasi ve askerî görünümü değişecek." diyen Mihlafi, İran'ın Yemen projesinde yaşadığı kırılmanın, Tahran yönetiminin bölgedeki planlarını da bozacağını vurguladı.

Mihlafi, Genel Halk Kongresinin (GHK) Husiler için sağladığı siyasi örtünün artık düştüğüne dikkati çekerek, "Yemen'in meşru hükûmeti ve uluslararası toplum, artık sadece İran bağlantılı mezhep yanlısı bir örgütle karşı karşıya kalacak. Bu nedenle bu örgütün kararı herhangi bir ulusal boyut taşımıyor." dedi.

Askerî açıdan karşı cephede artık karar mekanizmasının mutlak şekilde Husilerin elinde olduğunun altını çizen Mihlafi, "Husiler, Salih yanlısı askerî birlikleri yeniden düzenlemeye başladı. İçeride kendilerine direnenler ve muhaliflere yönelik baskılar artacak." diye konuştu.

Mihlafi, bu durumda, Husi milislerin Yemen'de bulunduğu askerî operasyonların İran'ın diğer Arap ülkelerinde yürüttüğü askerî operasyon sisteminin bir parçası olduğunu belirterek, "Salih'in ölümünden sonra durum daha karmaşık bir hal aldı ve gerçek barışçıl çözüm fırsatları azaldı. Husiler, barış anlaşması için her zaman engel teşkil ediyordu." ifadelerini kullandı.

Mihlafi, hükûmetin, Yemen halkına, devlet, özgürlük ve kararlarında egemenlik teminatı sunan gerçek bir barış anlaşmasının yolunu kapatmayacağını vurgulayarak, Tahran hükûmetine yönelik suçlamalarını "İran, Husi milisler için silah kaçakçılığına devam edecek, onları deneyimleri ve teknolojiyle destekleyecek. Husiler de barış girişimlerini reddetmeyi sürdürecek." sözleri ile yineledi.

Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih, 4 Aralık'ta başkent Sana'dan güneydeki Senhan ilçesine giderken yolda Husiler tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştü.