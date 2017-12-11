Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmî temaslarda bulunmak Ankara'ya geldi. Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kudüs ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendireceği belirtiliyor.

Liderlerin ikili görüşmenin ardından heyetlerarası çalışma yemeğinde bir araya geleceği ifade edilirken, yemeğin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek görüşme, iki liderin uçak krizinden sonra yaptığı 10. görüşme olarak kayıtlara geçecek.

Yüz yüze görüşmelerin yanı sıra sık sık telefonda da görüşen iki lider, Orta Doğu'da yeni dengelerin oluşturulması konusunda fikir birliğine ulaşmayı hedefliyor.