Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Herkesin merak ettiği Cuneydi’nin akıbetinin ne olduğu sorusunu cevaplayan amca Reşat el-Cuneydi, yeğeninin perşembe günü yaşanan olaylar sırasında işgal altındaki El-Halil’deki Kiryat Arba Yahudi yerleşim biriminin önünde bulunan askeri kontrol noktası yakınında İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını, sonra da Beytullahim yakınındaki Gush Atziyon Yahudi yerleşim birimindeki askeri karakola götürüldüğünü söyledi.

Amca Cuneydi, yeğeninin daha sonra Ramallah’ın batısındaki Ofer askeri cezaevine nakledildiğini ve orada tutulmaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün mahkemeye çıkacak

Yeğeninin tutulduğu işgal altındaki Ramallah’ın batısında bulunan Ofer cezaevi önünden AA muhabirine konuşan amca Cuneydi, "Fevzi'nin dün askeri mahkemeye çıkarılması gerekiyordu, ancak pazartesiye ertelendiği bilgisini aldık." dedi.

Anne babası çok hasta

İsrail askerleri tarafından önce dövülen daha sonra da gözleri bağlı bir şekilde gözaltına alınan Filistinli çocuğun El-Halil’deki amcası Cuneydi, yeğeninin anne ve babasının kameralara konuşamayacak kadar hasta olduğunu, bu yüzden kendisinin onların yerine konuştuğunu belirtti.

Amca Cuneydi, yeğeninin serbest bırakılması için uluslararası insan hakları kuruluşlarına ve Filistin makamlarına acil müdahale çağrısı yaptı.

Ailesinin geçimini sağlamak için okulu bıraktı

Fevzi'nin 7 çocuklu ailenin en büyük oğlu ve geçimlerini sağlayan tek erkek olduğunu belirten amca, yeğeninin yevmiye usulü çalışarak ekmeğini kazandığını kaydetti.

Amca Cuneydi, "Fevzi okuyamadı. Ailesini geçindirmek için okulunu bırakmak zorunda kaldı. Babası sağ ayağında meydana gelen kırıktan dolayı yatağa mahkum, annesi de tedavi edilemez bir hastalığa (terminal illness) kapılmış durumda." dedi.

Öte yandan Fevzi'nin gözleri bağlı bir şekilde 23 İsrail askeri tarafından çekiştirilerek gözaltına alınmasını AA Foto Muhabiri Visam el-Heşlemun fotoğraflayarak tüm dünyaya duyurduğu olayı şöyle anlattı:

"Yaklaşık 50 kişiden oluşan askeri birlik El-Halil’in ortasındaki Bab ez-Zaviye bölgesinde taş atanları yakalamak için pusu kurdu. Fevzi oradan geçerken askerler üzerine atladı ve şiddetli bir şekilde dövmeye başladılar. Askerler küçük çocuğu yerden yere vuruyor ve ayakları ile üzerine basıyorlardı. Sonra da kaldırıp gözlerini bağlayarak gözaltına aldılar."