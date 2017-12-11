Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cemaat ve öğrenci birlikleri üyelerinden oluşan göstericiler, Trump'ın Kudüs kararını protesto etmek için başkent Cakarta’daki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail bayrağının yanı sıra Trump’ı temsil eden maketi yaktı. Göstericiler Trump, ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı.

Göstericiler, daha sonra olaysız dağıldı.

Cakarta'da hafta sonunda da binlerce kişinin katılımıyla ABD Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlenmişti.

ABD’nin Cakarta Büyükelçiliği, perşembe günü gösteriler nedeniyle ülkede bulunan ABD vatandaşları için uyarı mesajı yayımlamıştı.