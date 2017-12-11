Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bahreynli heyetin işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki okullara ya da bakanlığa ait enstitülere alınmayacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bu heyetin kendilerine bağlı okullara sokulmaması çağrısında bulunan bakanlık, bunun "Filistin halkının büyük saygı gösterdiği Bahreyn halkına karşı bir tutum olmadığını" vurguladı.

İsrail'in "Kanal 2" televizyonu, cumartesi günü İsrail'e gelen Bahreynli resmî bir heyetin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıyan kararına karşı tepkiler devam ederken ülkede çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu öne sürmüştü.

Haberde, aralarında din adamlarının da bulunduğu heyetin, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin talimatıyla İsrailli yetkililerle görüşmek üzere başkent Tel Aviv'e geldiği ve daha sonra İsrail Dışişleri Bakanlığından bir heyet eşliğinde Kudüs'ü ziyaret ettiği bilgisine yer verilmişti.

Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini ziyaret eden heyetin, kentteki diğer temaslarına ilişkin ayrıntılara yer verilmeyen haberde, heyettekilerin Kral Al Halife ve ülkesi adına İsrail'e barış ve kardeşlik mesajı getirdiği belirtilmişti.

İsrailli kaynaklara göre Bahreyn Kralı, eylül ayında ABD'ye düzenlediği ziyarette Los Angeles kentinde Yahudi merkezi tarafından düzenlenen "Yahudi soykırımını" anma törenine katılmış, yaptığı konuşmada Arapların İsrail karşıtlığını kınayarak, İsrail vatandaşlarının ülkesini ziyaret edebileceğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da daha önce yaptığı açıklamada, "Ilımlı Arap ülkeleri ile ilişkilerimizde yaşanan gelişme benzeri görülmemiş bir durumda." demişti.

Netanyahu, "Arap ülkeleri ile iş birliğimizin boyutu henüz tespit edilmemiştir ancak her zamankinden çok daha büyük. Bu büyük değişim, Filistinlilere rağmen devam ediyor. Maalesef Filistinliler ise herhangi bir çözüme ulaşmak için hala fikirlerini değiştirmiş değiller." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen aylarda da İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki iş birliği ve gelişen ilişkilerin boyutuna dikkati çekmiş ancak konuyla ilgili ayrıntı vermemişti.

İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Bahreyn, dünyanın en otoriter rejimlerinden birine sahip ülke olarak biliniyor. Ülkede muhalefet, rejimin yoğun baskısı altında ezilirken yoksul Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen büyük bir göçmen işçi nüfusu, sömürü koşulları içinde hayatını kazanmaya çalışıyor.

Körfez monarşisi, ayrıca Yemen'deki çatışmalarda Suudi Arabistan ile hareket ediyor.