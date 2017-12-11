Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahire Havaalanı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Putin’i havaalanında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından ziyaret ile ilgili daha önce yapılan yazılı açıklamada, Sisi ve Putin’in ikili ilişkiler, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ve enerji konularını görüşecekleri belirtilmiş ancak ziyaretin saatiyle ilgili detaylı bilgi verilmemişti.

Sisi yönetimi döneminde ikinci kez Mısır’ı ziyaret eden Putin, ilk ziyaretini şubat 2015’te gerçekleştirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Mısır ziyaretinin ardından Türkiye'ye gitmesi bekleniyor.